МЧС предотвратило незаконные строительные работы.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на территории Бинагадинского района города Баку, поселка Баладжары и города Гянджа были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих документов.

Незаконные строительные работы были предотвращены в результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти.