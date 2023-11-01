https://news.day.az/society/1611112.html МЧС предотвратило незаконные строительные работы - ВИДЕО
МЧС предотвратило незаконные строительные работы - ВИДЕО
МЧС предотвратило незаконные строительные работы.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на территории Бинагадинского района города Баку, поселка Баладжары и города Гянджа были выявлены факты незаконного проведения строительных работ без соответствующих документов.
Незаконные строительные работы были предотвращены в результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей соответствующего местного органа исполнительной власти.
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