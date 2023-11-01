Прогнозируется, что в ближайшие 3-4 года азербайджанские вузы войдут в топ-800

Если в ближайшие 3-4 года все пойдет по плану, прогнозируется, что азербайджанские университеты войдут в топ-800.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на Форуме развития образования.

"Ошибки - очень важный элемент обучения. Люди, которые боятся совершать ошибки, не любят рисковать, а значит, не смогут развиваться", - сказал министр.

Он также отметил, что от компетентного человека можно ожидать инноваций.

"В системе образования в этом вопросе существуют различия между желаниями и реальностями. Мы хотим, чтобы в раннем возрасте дети были окружены цифровыми навыками. Пусть у нас с раннего возраста будет формироваться поколение, которое любит рисковать и не боится совершать ошибки. С точки зрения исследований и инноваций в высших учебных заведениях - мы находимся в более лучшем положении, чем 10 лет назад. Это подтверждают данные и цифры. Мы впереди по компетентности и мастерству. В ближайшие 3-4 года, если все пойдет так, как мы хотим, то, согласно прогнозам, азербайджанские вузы войдут в ТОП-800. С сегодняшним результатом об этом пока рано говорить", - добавил Э.Амруллаев.

Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.