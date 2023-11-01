https://news.day.az/society/1611186.html Утвержден генплан развития города Зангилан до 2040 года
Утвержден генплан развития города Зангилан до 2040 года
Утвержден генеральный план развития города Зангилан до 2040 года.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
Напомним, что город Зангилан был оккупирован Вооруженными силами Армении 29 октября 1993 года. Доблестная азербайджанская армия, одержав славную победу в Отечественной войне, 20 октября 2020 года освободила город от оккупантов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре