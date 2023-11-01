Учения в Нахчыване: дроны помогают спецназу в захвате позиций "противника"

В Отдельной Общевойсковой армии Нахчыванской АР с целью совершенствования боеспособности штабов и личного состава были проведены командно-штабные учения.

Как сообщает Day.Az, в учениях, проведенных в соответствии с "Планом подготовки Отдельной Общевойсковой армии к 2023 учебному году" в полном объеме были выполнены все поставленные задачи, приобретен большой опыт по дальнейшему совершенствованию навыков командиров и штабов.

Затем были уточнены задачи соединений, частей и подразделений, привлеченных к практической деятельности, отработано взаимодействие артиллерии и подразделений ПВО с общевойсковыми соединениями в ходе боевых действий на местности. На этапе практического выполнения тактических задач артиллерийские подразделения обстреливали позиции противника, расположенные на переднем крае и в глубине.

После артиллерийского обстрела перед группами специального назначения была поставлена задача совершить атаку на боевые позиции и важные объекты на переднем крае обороны противника. После нанесения ударов по позициям с помощью беспилотников спецназ выполнил атаку, захватив позиции и уничтожив живую силу врага.

На командно-штабных учениях все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.