Таможня Азербайджана задержало крупную контрабанду

В октябре 2023 года Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотических средств. В результате проведенных мероприятий, была задержана контрабанда на общую сумму 2 миллиона 574 тысячи 176 манатов, в том числе наркотические средства, пистолет марки "BERETTA", прибор ночного видения, лекарственные препараты, мобильный телефон, металлические монеты, предположительно относящиеся к древнему периоду, алкогольные напитки и табачные изделия.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в ГПС.

Было подчеркнуто, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято из оборота 149 килограммов 510 граммов наркотических средств и 13 145 таблеток, считающихся сильнодействующими психотропными веществами.

Было отмечено, что в течение месяца за нарушение государственной границы были задержаны 35 человек, из них 14 - граждане Азербайджана, 7 - Непала, 6 - Ирана, 3 - Алжира, 2 - Пакистана, 1 - Ирака и 2 - Турции.

"В рамках мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, 17 человек попытались пересечь государственную границу с фальшивым штампом даты, поддельным паспортом и под чужими документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 892 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана выявлены и переданы в соответствующие органы 381 человек, находящиеся в розыске, предотвращен выезд из страны 554 лиц с запретом на выезд из страны, а также 35 лиц с запретом на въезд", - говорится в сообщении ведомства.