В Международном музее ремесел Коканда создается стенд Азербайджана

Работы азербайджанских мастеров при поддержке Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане были представлены на II Международном фестивале прикладного искусства, организованного министерством культуры Узбекистана, Хокимиятом Ферганский области и Ассоциацией "Хунарманд" (Гончарное дело) в городе Коканд, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

В фестивале приняли участие гончары из 70 стран мира, искусствоведы, эксперты, мастера керамики и резьбы по дереву, исследователи, представители бизнеса из разных стран мира. В рамках фестиваля состоялось открытие Международного музея ремесел, основная цель которого сохранение и развитие народного искусства, передача этих богатств будущим поколениям, продолжение и демонстрация традиций существующих редких ремесленных школ.

На встрече руководителей музея и АКЦ была достигнута договоренность о создании азербайджанского стенда и представлении здесь ремесленных изделий мастеров Азербайджана, постоянного национального стенда для демонстрации изделий ручной работы и экспонатов, отражающие древнюю историю Азербайджана, богатую культуру и талант азербайджанских ремесленников. Стенду были подарены азербайджанский ковёр, древнейший вид вышивки "Текалдуз", женский головной убор из шелка - кялагаи, вырезанное по дереву табло, отображающая исторический Ичери-шехер и крепость Шуша, карта с отражением флага Азербайджана, рамки с макетом музыкальных инструментов, куклы в национальной одежде, стаканы-армуду, украшенные национальными узорами и отражающие чайную культуру азербайджанского народа, чайник, а также старинные лампы из меди особого дизайна.

Кроме того, азербайджанскому национальному стенду были переданы специальные модели из дерева и пластика, отображающие национальные танцы, народное искусство-борьба пехлеванов, макет Моллы Насреддина, азербайджанку-мастерицу по ковру и трио исполнителей мугама.

В музее также установлены стенды из ручных работ ремесленников Узбекистана, Китая, Новой Зеландии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Таиланда, Индонезии, Малайзии и других стран.