С сегодняшнего дня в Карабахе вещает новое радио

"Азербайджанское международное радио" с сегодняшнего дня перешло на 24-часовой режим вещания в Карабахе.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Было отмечено, что вещание осуществляется на волне 101.1 FM.