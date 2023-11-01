https://news.day.az/society/1611314.html С сегодняшнего дня в Карабахе вещает новое радио
С сегодняшнего дня в Карабахе вещает новое радио
"Азербайджанское международное радио" с сегодняшнего дня перешло на 24-часовой режим вещания в Карабахе.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространило ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".
Было отмечено, что вещание осуществляется на волне 101.1 FM.
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