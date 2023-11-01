Важная новость для школьников в связи с каникулами

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров "Об изменении рабочих дней и дней отдыха", последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а первым рабочим днем после праздника - 13 ноября.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, последним рабочим днем на этой неделе в образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей будет 4 ноября, на следующей неделе рабочими днями будут 6, 7 ноября, а рабочими днями после праздника - 10-11 ноября.