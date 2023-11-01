Концентрация угарного газа в воздухе Баку превысила норму в 1.5 раза

Концентрация дисперсных частичек пыли, азота-оксида 4 и угарного газа в воздухе Баку превысила норму.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется автоматическими станциями, действующими беспрерывно в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку, а также в Сумгайыте и Гяндже.

Согласно анализу данных, полученных со станций, в течение дня по показателям качества воздуха по Баку уровень дисперсных частичек пыли и азота-оксида 4 превысил норму в 1.2, угарного газа в 1.5, в Сумгайыте уровень дисперсных частичек пыли был больше нормы в 1.1, угарного газа в 1.2 раза.

Пыль, наблюдаемая в воздухе, носит трансграничный характер по синоптическому состоянию.

Причина превышения нормы угарного газа и азота - оксида 4 заключается в интенсивном движении транспорта, деятельности промышленных предприятий и антропогенном факторе.