Заторы на дорогах Баку - на данный момент
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах, передает Day.Az.
В настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;
3) транспортной развязке "20 Января";
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
8) улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";
11) Бинагадинском шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в направлении поселка Бинагади.
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