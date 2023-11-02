Заторы на дорогах Баку

- на данный момент

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах, передает Day.Az.

В настоящее время затрудненное движение транспорта наблюдается на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;

3) транспортной развязке "20 Января";

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

7) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

8) улице Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10) аэропортовском шоссе, в направлении станции метро "Кероглу";

11) Бинагадинском шоссе, от станции метро "Проспект Азадлыг" в направлении поселка Бинагади.