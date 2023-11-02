В Азербайджане ожидается подорожание сигарет

В Азербайджане на протяжении нескольких дней в магазинах ощущается нехватка сигарет.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили продавцы магазинов.

По их словам, фирмы, которые доставляют товары каждый понедельник, на этой неделе не доставили сигарет.

"Нам сказали, что это временная задержка, поскольку цены на сигареты изменятся. В местах оптовой продажи уже наблюдается подорожание на один манат за блок некоторых сигарет", - сказали продавцы.

Отметим, что в последний раз в Азербайджане повышение цен на сигареты наблюдалось в августе текущего года. Независимо от марки, все сигареты подорожали на 10 гяпиков, а некоторые - на 20 гяпиков.