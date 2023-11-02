В бакинском поселке обнаружены боеприпасы и оружие

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении оружия и боеприпасов в поселке Бина Хазарского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Были обнаружены годные к применению одна ручная граната F-1, один взрыватель UZRQM, три снаряда PS 5x45 мм и 1 охотничий обрез TOZ-63 калибром 16 мм.

В ходе дополнительных поисков на месте и близлежащей территории каких-либо опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.