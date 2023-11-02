https://news.day.az/society/1611484.html Процесс вакцинации в Азербайджане завершился успешно - Теймур Мусаев
Процесс вакцинации в Азербайджане завершился успешно - Теймур Мусаев
"Процесс вакцинации в стране завершился, можно сказать, успешно".
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация удовлетворительная: "У нас достаточно запасов вакцин. Для тех, кто не вакцинирован, еще не поздно. Призываю граждан пройти вакцинацию, осознавая свою ответственность".
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