Процесс вакцинации в Азербайджане завершился успешно

"Процесс вакцинации в стране завершился, можно сказать, успешно".

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация удовлетворительная: "У нас достаточно запасов вакцин. Для тех, кто не вакцинирован, еще не поздно. Призываю граждан пройти вакцинацию, осознавая свою ответственность".