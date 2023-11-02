Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Барде

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки дерева, зарегистрированного как памятник природы.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает в четверг Day.Az.

Было отмечено, что в Управлении Генеральной прокуратуры по внеуголовному производству было проведено расследование на основе поступившей информации о фактах незаконной вырубки деревьев на территории Бардинского района.

В ходе расследования был выявлен материальный ущерб природе в размере 12 тысяч 900 манатов в результате вырубки восточного платана, зарегистрированного в качестве памятника природы, на территории села Туркмен.

По данному факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 УК (незаконная рубка леса с причинением крупного ущерба).