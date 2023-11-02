Хорошая новость от АЖД для пассажиров Баку-Агстафа-Баку

В праздничные дни поезд из Баку в Агстафу будет отправляться вечером, а из Агстафы в Баку утром.

Как сообщили в четверг Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), с 7 по 11 ноября поезд, отправляющийся из Баку в 23:55, прибудет в Агстафу в 06:40. С 8 по 12 ноября поезд, отправляющийся из Агстафы в 09:00, прибудет в Баку в 15:50. Рейсы будут организованы на скоростном поезде, состоящем из вагонов сидячего типа. Помимо обычных остановок, поезд, курсирующий на дополнительных рейсах, также будет останавливаться на станции Уджар.

Напомним, что поезд, отправляющийся из Баку в 08:45 по традиционному графику по маршруту Баку-Агстафа-Баку, прибывает в Агстафу в 13:46, а поезд, отправляющийся в обратном направлении в 17:30, прибывает в столицу в 22:35. Билеты можно приобрести на сайте ady.az и в приложении "ADY Mobile".