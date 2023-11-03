https://news.day.az/society/1611676.html В Тертере мирный житель подорвался на мине
В Тертере мирный житель подорвался на мине
3 ноября около 01:00 Али Агаларов, 1999 года рождения, житель села Борсунлу Тертерского района подорвался на противопехотной мине.
Как сообщает Day.Az, в результате происшествия А.Агаларов получил ранение ноги.
Его сразу же доставили в больницу.
По факту ведется расследование.
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