В Тертере мирный житель подорвался на мине

3 ноября около 01:00 Али Агаларов, 1999 года рождения, житель села Борсунлу Тертерского района подорвался на противопехотной мине.

Как сообщает Day.Az, в результате происшествия А.Агаларов получил ранение ноги.

Его сразу же доставили в больницу.

По факту ведется расследование.