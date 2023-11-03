Пенсионный возраст снизится?

На нынешнем этапе вопрос о снижении пенсионного возраста для мужчин и женщин в Азербайджане не обсуждается.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу говорится в ответе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана на запрос Trend относительно пенсионного возраста.

Было отмечено, что в Азербайджане, как и во всем мире, в результате улучшения условий жизни, развития здравоохранения и организации медицинских услуг в соответствии с международными стандартами, а также повышения безопасности труда и жизни в связи с развитием науки и техники, ожидаемая средняя продолжительность жизни неуклонно растет.

"В настоящее время во многих странах мира также установлен предел пенсионного возраста 65 лет и выше. В большинстве стран пенсионный возраст повышается поэтапно. Вопрос о снижении пенсионного возраста следует рассматривать вместе с окончательным возрастным пределом трудовой деятельности. Поскольку достижение пенсионного возраста является страховым случаем и означает, что человек не трудоспособен. Практика показывает, что число тех, кто получает пенсию длительное время после выхода на пенсию, достаточно велико (68,5 процентов пенсионеров по возрасту получают выплаты более 12 лет).

Согласно расчетам министерства и Всемирного банка, ожидаемая средняя продолжительность жизни в 2050 году составит 82,8 года для женщин и 79,8 года для мужчин (то есть срок выплат увеличится). Отметим также, что возраст выхода на пенсию в Азербайджане, как и в большинстве стран с примерно схожим уровнем социально-экономического развития (Россия, Казахстан и т.д.), увеличивается пропорционально увеличению средней продолжительности жизни, и направлен на дальнейшее повышение возрастного ценза в будущем", - говорится в ответе министерства.