https://news.day.az/society/1611762.html У жителей Самуха изъято незаконно хранящееся оружие
У жителей Самуха изъято незаконно хранящееся оружие
У жителей Самухского района обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского РУП, у жителей сел Физули, Алиушагы и поселка Набиагалы было изъято три охотничьих ружья разных марок и калибров.
Кроме того, в Самухский РУП поступила информация об обнаружении огнестрельного оружия на обочине дороги в поселке Набиагалы. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли охотничье ружье "ТОЗ-16".
По фактам ведется расследование.
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