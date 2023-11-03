У жителей Самуха изъято незаконно хранящееся оружие

У жителей Самухского района обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского РУП, у жителей сел Физули, Алиушагы и поселка Набиагалы было изъято три охотничьих ружья разных марок и калибров.

Кроме того, в Самухский РУП поступила информация об обнаружении огнестрельного оружия на обочине дороги в поселке Набиагалы. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли охотничье ружье "ТОЗ-16".

По фактам ведется расследование.