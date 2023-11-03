Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводит в Азербайджане месячник "Чистый воздух".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ГУГДП, мероприятие проводится в целях предотвращения загрязнения воздуха вредными веществами, содержащимися в выхлопных газах автомобилей.

Помимо Баку, мероприятия в рамках месячника "Чистый воздух" организованы и в других регионах страны. Кроме того, с водителями и пешеходами проведены просветительские беседы, а также даны рекомендации.

В связи с этим ГУГДП еще раз доводит до сведения водителей, а также руководителей транспортных предприятий, что эксплуатация находящихся в их распоряжении автомобилей может быть разрешена лишь после регулировки топливной системы, а содержание вредных веществ в выхлопных газов должно быть приведено в соответствие со стандартами.

"Физические и юридические лица, допустившие вождение транспортных средств с превышением установленной нормы по загрязняющим веществам, выбрасываемым в окружающую среду, и допустившие их ввод в эксплуатацию, несут ответственность в установленном законодательством порядке", - заявили в ведомстве.