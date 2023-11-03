Туркменистан скоро сможет отправлять электроэнергию в Азербайджан и Турцию

В ближайшем будущем Туркменистан сможет осуществлять поставку электроэнергии в Азербайджан и Турцию через Каспийское море.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Он отметил, что сегодня Туркменистан осуществляет поставку своей электроэнергии в соседние страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан, а также добавил, что буквально сегодня на туркменском побережье Каспийского моря, в районе города Туркменбаши был заложен первый камень новой, электростанции мощностью 1,574 МВт.

"В целях усиления и правового закрепления реализуемой совместной деятельности считаю целесообразным подготовку дорожной карты развития сотрудничества в энергетической сфере стран, входящих в Организацию тюркских государств", - подчеркнул Бердымухамедов.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что недавно Государственная электроэнергетическая корпорация Туркменистана "Туркменэнерго" заключила контракт с турецкой компанией "Çalik Enerji" на строительство близ города Туркменбаши новой электростанции мощностью 1574 МВт.