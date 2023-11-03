Какую погоду ожидать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами ожидается кратковременный дождь, ночью и утром слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 18-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм рт.ст. до 763 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах ожидается переменный дождь, кое-где кратковременный ливень с грозами, в высокогорье прогнозируется снег. Вечером осадки прекратятся. Ночью и утром в ряде районов туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 10-15° тепла.