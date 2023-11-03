https://news.day.az/society/1611801.html Изменен график движения автобусов, следующих в аэропорт Баку
Изменен график движения автобусов, следующих в аэропорт Баку
ООО "BakuBus" внесло изменения в график движения маршрута экспресс-автобуса до международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку.
Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило ООО "BakuBus".
Было отмечено, что автобус "Aeroport Express", курсирующий по маршруту "Аэропорт - станция метро "Кёроглу" - станция метро "28 мая"", с 1 ноября начал работать с интервалом 30 минут до 01:00 ночи.
Напомним, что ранее эти автобусы курсировали с 06:00 до 00:00 с интервалом в 1 час.
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