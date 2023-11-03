Теймур Мусаев встретился с руководителями ряда ведущих международных компаний в сфере медицины

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководителями ряда ведущих международных компаний - управляющим Австрийского производителя медицинского оборудования "Meteka" Роландом Катшнигом и председателем правления совета директоров "Qatar Pharma" Ахмедом Мухаммадом аль-Хайи аль-Сулейти.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, на встрече были обсуждены возможности сотрудничества и расширения партнерства в сфере здравоохранения и фармацевтики, реализация совместных проектов со всемирно известными компаниями.

Было отмечено, что одним из основных приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане является модернизация здравоохранения, внедрение современных тенденций и инновационных решений.

Также в рамках встречи было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане, помимо других направлений, с целью повышения экономической эффективности развития здравоохранения реализуются проекты государственно-частного партнерства.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев упомянул, что взаимное сотрудничество с ведущими международными компаниями играет важную роль в развитии высокотехнологичной фармацевтической промышленности, а также во внедрении современных технологических достижений в медицинских учреждениях.

На встрече было отмечено, что компания "Meteka" является первым в мире разработчиком устройств для обеззараживания медицинских отходов, а "Qatar Pharma" специализируется на производстве высококачественных лекарственных препаратов.

Стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям.