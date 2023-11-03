В Азербайджане не признаны дипломы 117 выпускников зарубежных вузов

За октябрь из 729 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства по 612. Обращения 117 человек удовлетворены не были.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

99 обращений были отклонены из-за недостаточного для освоения учебного материала времени пребывания на территории государства, в котором проходило обучение, 10 - по форме обучения, 3 - из-за нестандартного государственного диплома, 5 - по другим причинам.

68 представленных дипломов были по юридическим, 63 - финансовым, 43 - экономическим специальностям и т.д.

Отметим, что 47 процентов из числа лиц, принявших участие в экзамене по профессиональной квалификации, организованном Государственным экзаменационным центром в августе, получили свидетельство об академическом и профессиональном признании, показав успешные результаты на экзамене, в то время как остальные, не набрав проходной балл, получили только свидетельство об академическом признании.