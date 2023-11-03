Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции

Гражданин Турции Файык Карачёль обвинялся в покушения на убийство в своей стране и с 2022 года был объявлен в международный розыск.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Место его нахождения было установлено в Азербайджане в июле этого года, и в его отношении были приняты меры.

Ходатайство компетентных органов Турции об экстрадиции Файыка Карачёля было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения через Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.

19 сентября этого года согласно Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года суд принял ходатайство и принял решение экстрадировать гражданина Турции.

3 ноября обвиняемый был передан компетентным органам Турции в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста.