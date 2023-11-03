https://news.day.az/society/1611917.html Увеличено количество автобусных рейсов в Нахчыван
Увеличено количество автобусных рейсов в Нахчыван
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) добавило еще один рейс на 19:00 в расписание регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку.
Как передает Day.Az, согласно информации агентства, количество рейсов увеличено до четырех.
Пассажиры могут приобрести билеты на рейсы 09:00, 19:00, 20:00 и 21:00 через портал biletim.az.
На прошедшем в Баку заседании азербайджано-иранской совместной комиссии была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.
На начальном этапе в расписание маршрута добавлен один рейс. На следующем этапе количество рейсов планируется увеличить до шести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре