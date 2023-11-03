Увеличено количество автобусных рейсов в Нахчыван

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) добавило еще один рейс на 19:00 в расписание регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку.

Как передает Day.Az, согласно информации агентства, количество рейсов увеличено до четырех.

Пассажиры могут приобрести билеты на рейсы 09:00, 19:00, 20:00 и 21:00 через портал biletim.az.

На прошедшем в Баку заседании азербайджано-иранской совместной комиссии была достигнута договоренность об увеличении количества рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

На начальном этапе в расписание маршрута добавлен один рейс. На следующем этапе количество рейсов планируется увеличить до шести.