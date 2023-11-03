Создано Агентство пищевой безопасности Нахчывана

Заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов 3 ноября подписал указ об обеспечении деятельности Агентства пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно указу, утверждено "Положение об Агентстве пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики".

Также утверждена "Структура Агентства пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики".

Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики поручено в трехмесячный срок подготовить и представить председателю Верховного Меджлиса предложения по приведению актов председателя Верховного Меджлиса в соответствие с настоящим указом, в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативных правовых актов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с настоящим указом и информировать председателя Верховного Меджлиса, подготовить и в месячный срок представить председателю Верховного Меджлиса предложения о предельной численности работников аппарата и региональных подразделений Агентства пищевой безопасности Нахчыванской Автономной Республики, проконтролировать приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в пятимесячный срок проинформировать председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики об их исполнении, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.