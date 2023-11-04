Когда в больницах Азербайджана внедрят систему рандеву?

Систему рандеву для предотвращения очередей в государственных медицинских учреждениях Азербайджана первоначально планируется запустить в тестовом режиме до конца этого года. Первоначально предполагалось внедрение данной системы в Yeni Klinika.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, передает Day.Az.

Было отмечено, что посредством мобильного приложения "e-Tabib" сначала осуществляется выбор врача (по специальности), а затем - медицинского учреждения.

После подтверждения система выдаст номерок для приема, который отобразится на экране.

Один человек сможет занять онлайн-очередь как для себя, так и для других.

В медицинское учреждение необходимо прибыть за 15 минут до назначенного времени приема, подойти к терминалу очереди и активировать рандеву", - говорится в сообщении.

Напомним, что некоторое время назад глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова отметила, что в больницах будет внедрена система "рандеву", которая находится на стадии тестирования.