В Азербайджане выпал снег

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 4 ноября в 9:00, вечером 3 ноября, ночью и утром 4 ноября местами прошли дожди.

Как сообщили Day.Az в службе, на 3000-метровой высоте Шахдага выпал снег.

Количество осадков, выпавших в Шеки, Загатале, Балакене составило 3 миллиметра, в Гахе, Губе, Ордубаде, Шахбузе, Садараке, Шаруре, Имишли, Шабране, Сабирабаде, Лянкяране, Нахчыване, Гусаре, Шахдаге, Мингячевире, Кюрдемире - до 2 миллиметров.

Туман наблюдался в Шаруре, Билясуваре, Джафархане, Лерике, Гобустане, Шамахе, Гусаре, Губе, Сумгайыте. Видимость была ограничена до 500 метров.

Дул западный ветер, в Нафталане временами скорость ветра усиливалась до 18 метров в секунду.