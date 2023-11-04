Общество азербайджанской музыки отмечает 18 сентября как Национальный День Музыки, эту дату выбрали в честь родного дня великого композитора Узейра Гаджибекова, который стал традицией после его смерти. В 1995 году по указу Президента Гейдара Алиева этот день официально стал Национальным Днем Музыки.

В начальном корпусе Европейской Азербайджанской Школы была организована Неделя Национальной Музыки. В течение недели были проведены различные мероприятия и активности, посвященные Узеиру Гаджибекову и азербайджанской национальной музыке.

Создан портрет Узеира Гаджибекова, составленный из фотографий учеников, обучающихся в Центре раннего обучения, и дети получили информацию об известном композиторе.

В рамках мероприятия для учеников начальных классов было организовано мероприятие, посвященное Национальному Дню Музыки. Ученики получили информацию о жизни Узеира Гаджибекова и исполнили его ценные произведения, создав атмосферу праздника.

Ученики начальных классов исполнили несколько композиций, созданных Гаджибековым, в том числе музыку из фильмов "Аршин мал алан" и "O olmasın bu olsun", создав атмосферу настоящего музыкального фестиваля в школе.

На мероприятии в качестве гостя выступил Заслуженный артист Азербайджанской Республики Анар Шушалы, который своим великолепным исполнением произведений Узеир бея завоевал сердца учеников и учителей. Его мощный голос в сопровождении учителей музыки Кямали Ализаде и Наргиз Кенгерли создал атмосферу настоящего музыкального фестиваля в школе.

Анар Шушалы впечатлил школьников своим выступлением, исполнив произведения Узеира Гаджибекова и рассказав им о его творчестве и национальном Дне Музыки.

В рамках Национального Дня Музыки группа учеников начальных классов посетила музей Узеира Гаджибекова. Экскурсовод музея рассказал детям о наследии и творчестве Узеира бея, его личной жизни и семье. Они увидели предметы и вещи, принадлежавшие ему, фотографии и воспоминания композитора, что позволило ученикам узнать много новой информации.

В его бывшем доме ученики познакомились с материальными образцами и вещами, относящимися к нему, фотографиями, книгами и рабочими материалами, что вызвало у них большой интерес.

В конце ученики исполнили известные произведения Узеира Гаджибекова под руководством учителей музыки.

В рамках Национального Дня Музыки ученики посетили Аллею почётного захоронения, где почтили память Гаджибекова и других знаменитых музыкальных деятелей Азербайджана.

Сначала ученики и делегация посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, выразили уважение к его душе и уложили цветы перед могилой. Затем они посетили могилу знаменитого офтальмолога и ученого Зарифы Алиевой, оставив цветы перед ее могилой.

После этого ученики посетили могилу Узеира Гаджибекова, выразили уважение, уложив цветы, и узнали о его великой роли в развитии национальной музыки и его уникальных заслугах.

Затем делегация школьников и учителей посетила могилы других знаменитых композиторов и художников, чьи усыпальницы ими были уважительно почтены.

В здании Европейской Азербайджанской средней Школы также было проведено мероприятие, посвященное Национальному Дню Музыки. После презентации учеников, рассказывающей о важности дня, был показан видеоматериал, освещающий историю нашей музыки. Затем ученики исполнили произведения национальной музыки и представили интересный танцевальный номер.

Неделя Национальной Музыки в школе завершилась большим восторгом и радостью.