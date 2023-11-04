Задержаны десятки иностранцев

Задержаны иностранцы, незаконно проживающие на территории Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы.

В СГБ сообщили о задержании 26 иностранцев, проживавших на территории Азербайджанской Республики без соответствующих документов и места регистрации, а также занимавшихся трудовой деятельностью без соответствующего разрешения.