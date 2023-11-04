Во время драки в селе Набран в Хачмазском районе произошла стрельба и поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, спор между жителем села Шимали 45-летним Рамиком Рустамовым и Джами Заловым перешел в рукопашную с поножовщиной. Не успокоившись, Джами Залов выстрелил в ногу Рамику Рустамову, и тот получил огнестрельное ранение.

Житель села Ялама Шохрат Шыхметов, который пытался разъединить дерущихся, также получил ножевое ранение.

Рамику Рустамову и Шохрату Шыхметову была оказана медицинская помощь в Центральной больнице Хачмазского района.

Сообщается, что Джами Залов скрылся с места происшествия, и в настоящее время проводятся оперативно-розыскные меры по его задержанию.

По факту проводится расследование.