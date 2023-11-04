Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) обратилось к населению в связи с безопасностью детей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в обращении говорится:

"Несмотря на массовую просветительскую работу, проводимую МЧС, и неоднократные обращения, приходится с сожалением констатировать, что по-прежнему наблюдаются случаи безразличия к безопасности детей.

Только за последние 10 дней, благодаря оперативным мероприятиям, проведенным на основе информации, поступившей на горячую линию МЧС "112", спасателями министерства были спасены 33 ребенка, оказавшихся в беспомощном и опасном состоянии.

Проведенные исследования показывают, что причина возникновения ситуаций, ставящих под угрозу здоровье и жизнь детей, заключается в том, что в большинстве случаев дети остаются без присмотра.

В квартирах множество электрических и газовых приборов, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, химикатов, режущих инструментов и т. д., которые могут поставить под угрозу жизнь детей. Учитывая все вышеперечисленное мы еще раз призываем родителей быть осторожными с детьми и не оставлять их без присмотра", - отмечается в обращении.