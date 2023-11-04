Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 5 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром туман, небольшой моросящий дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 19-24° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде районов туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 14-19° тепла.