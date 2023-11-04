В праздничные дни из Баку в Агстафу можно будет добраться на ночном поезде. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с учетом пассажиропотока назначило дополнительные рейсы на 7-12 ноября.

Как сообщили Day.Az в ЗАО, поезд, отправляющийся из Баку 7-11 ноября в 23:55, прибудет в Агстафу в 06:23.

Согласно информации, поезд будет отправляться из Агстафы 8-12 ноября в 09:00, прибывать в Баку в 15:29.

Билеты можно приобрести на сайте ady.az и в кассах.