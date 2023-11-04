https://news.day.az/society/1612086.html Из Баку в Агстафу можно будет добраться на ночном поезде
Из Баку в Агстафу можно будет добраться на ночном поезде
В праздничные дни из Баку в Агстафу можно будет добраться на ночном поезде. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с учетом пассажиропотока назначило дополнительные рейсы на 7-12 ноября.
Как сообщили Day.Az в ЗАО, поезд, отправляющийся из Баку 7-11 ноября в 23:55, прибудет в Агстафу в 06:23.
Согласно информации, поезд будет отправляться из Агстафы 8-12 ноября в 09:00, прибывать в Баку в 15:29.
Билеты можно приобрести на сайте ady.az и в кассах.
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