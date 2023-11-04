Международные путешественники посетили Шушинскую крепость

Посетившие Шушу международные путешественники ознакомились с Шушинской крепостью.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, здесь гостям рассказали об истории крепости и ее важности. Это была последняя остановка путешественников в городе Шуша, где им была предоставлена информация об освобождении азербайджанской армией города от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны.

Отметим, что сегодня в город Шуша прибыли члены всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania". В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и др.) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Помимо города Шуша, путешественники в течение трех дней посетят также Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.

Нопомним, что команды основных международных сетей путешественников мира (ETIC, MTP, TCC, "NomadMania"), а также турецкого клуба путешественников Türkiyə Gəzginlər Klubu, британского "Piki Reels", шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Это девятый по счету аналогичный визит.