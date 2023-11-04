В Азербайджане вносятся изменения в закон о страховании от безработицы

Граждане Азербайджана, имеющие земельную долю, будут иметь право на получение страховой выплаты по безработице.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О страховании от безработицы", которая была вынесена на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В проекте отмечено, что в закон добавляются основания расторжения трудового договора, который является основанием для выплаты страхового пособия по безработице.