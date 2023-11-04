За последние 5 лет работодатели разместили на электронных порталах более 700 тыс. вакансий

За последние 5 лет работодатели разместили на электронных порталах более 700 тысяч вакансий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что 70% из них пришлись на последние два года, а в последующие периоды это число еще больше увеличится.

Бабаев добавил, что срок страхового стажа для получателей страховки от безработицы сокращается до 24 месяцев. Также созданы возможности для дальнейшего расширения механизма страхования от безработицы.