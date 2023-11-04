https://news.day.az/society/1612147.html В бакинском метро изменится график движения поездов
В бакинском метро изменится график движения поездов
Закрытие станции для пассажиров на первом этапе не стоит на повестке дня, однако график движения поездов будет изменен.
Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, на станции "Ази Асланов" работы будут проводиться поэтапно.
"Между станциями "Ази Асланов" и "Ахмедлы" будет организовано такое же движение, как на участке "Джафар Джаббарлы - Хатаи". Закрытие станции намечается только во время ремонта ее уровня платформы и другой инфраструктуры", - добавил он.
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