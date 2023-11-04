Основные работы на новой станции метро будут завершены к концу следующего года

Основные работы на новой станции метро в Баку будут завершены к концу следующего года.

Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сообщил заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, передает Day.Az.

Х.Мамедов отметил, что система сигнализации является одним из важнейших факторов обеспечения безопасного движения каждого поезда в системе метрополитена. Многие годы, движение поездов было организовано по системе автоблокировки. Впоследствии в ЗАО "Бакметрополитен" были проведены работы по усовершенствованию системы и, как и во многих странах мира, произошел переход на систему SAT (автоматическое регулирование скорости).

"Это более совершенная система управления по сравнению с автоблокировкой. При предыдущей системе поезда управлялись двумя машинистами. Нынешняя же позволяет управлять поездом при помощи одного машиниста, и является более продвинутой и стабильной с точки зрения безопасности. Остановка поезда в тоннелях метро и включение тормозов также вытекают из требований безопасности этой системы. Таким образом сохраняется расстояние между поездами и обеспечивается безопасность пассажиров. К примеру, причиной недавней аварии в московском метро явилось отключение данной системы управления. Без внешнего вмешательства, эта система достаточна эффективна для безопасности людей", - сказал Х.Мамедов.

Он также упомянул, что обновления в данной сфере продолжаются. В фиолетовой линии, которая уже введена в эксплуатацию, наряду с системой SAT используются элементы системы CBTC (Communication-based Train Control - основанная на коммуникации система управления движением поезда).

"В будущем поезда на линии будут обслуживаться только CBTC, то есть - радиоволнами. Бакинский метрополитен постоянно интересуется передовыми мировыми инновациями и в то же время проводит работу по их практическому применению", - подчеркнул он.

Хидаят Мамедов заметил, что больше всего пассажиров на сегодняшний день наблюдается на станции метро "Кёроглу", которая является лидером по пассажиропотоку за последние 5 лет. Также своей загруженностью отличаются станции "28 мая" и "Elmlər Akademiyası".

"Плотность наблюдается на этих станциях в разное время суток. Иногда даже возникают жалобы на то, почему в метро пассажиров впускают по очереди, люди скапливаются у дверей и т.д. Следует особо подчеркнуть, что основная причина заключается в том, что мы заботимся о безопасности наших пассажиров. Одновременный вход пассажиров в метро может вызвать ряд проблем. Увеличение количества поездов, сокращение интервала еще ниже нынешнего, изменение размеров пассажиропотока на платформе невозможно при нынешних технических возможностях. Учитывая эти и другие основные факторы, важно регулировать прием пассажиров на платформе. Мы хотим, чтобы наши пассажиры реалистично воспринимали суть проблемы, то есть, все наши меры предосторожности направлены на их безопасность", - добавил Х.Мамедов.

Х.Мамедов также упомянул, что какие бы ни были возможные варианты сокращения интервалов движения поездов, они применяются. В настоящее время интервал поездов между станциями "Ази Асланов" и "28 мая" составляет 2 минуты.

"Даже в дневное время (в 13:18) в направлении станции "Дарнагюль", на линию выводится запасной поезд, чтобы максимально упорядочить движение. Этот метод оказался достаточно эффективным. Регулярно проводятся мониторинги и предпринимаются попытки найти как можно больше вариантов путей выхода. К сожалению, сегодня невозможно применить меньший интервал к текущему графику. В частности, расположение нашего депо в середине линии создает серьезную проблему с точки зрения внесения изменений в график. Чтобы устранить перегрузки необходимо разделение линий на станции "28 мая", а также продление линий в целом.

Порой даже заявляют, что количество вагонов в поездах должно быть увеличено. К сожалению, это также технически невозможно, потому что длина платформ этого не позволяет. Таким образом, независимо от количества вагонов, невозможно уменьшить интервалы и перейти на поезда с большим количеством вагонов.

Сегодня ЗАО "Бакинский метрополитен" осуществляет безопасную перевозку пассажиров, максимально используя имеющиеся возможности. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев "Бакинский метрополитен - это национальное достояние азербайджанского народа", и наша главная задача - сохранить, развить и передать его будущим поколениям", - добавил он.

По его словам, основными причинами увеличения стоимости, в которую обходится ЗАО перевозка одного пассажира, являются пандемия и цены на товары, которые закупаются на мировых рынках.

"В 2018 году стоимость упала до 51 гяпика, а в 2019 году - до 50. Это произошло по трем основным причинам. Первая и самая важная из них - увеличение количества пассажиров. Вторая - мероприятия по оптимизации с точки зрения технических, управленческих и человеческих ресурсов, которые мы проводили. Третья - внедрение новой техники и передовых технологий с учетом особенностей самого метрополитена. Если за время пандемии количество пассажиров сократилось в три раза, то затем цифры начали пропорционально увеличиваться. В 2022 году ограничения на пандемию начали сниматься, и по мере увеличения пассажиропотока стоимость пассажироперевозок начала снижаться и достигла отметки 68 гяпиков. Ожидается, что в этом году мы перевезем примерно на 5-6 процентов больше пассажиров, чем в 2022 году. После независимой аудиторской проверки финансовые отчеты за 2020 и 2021 годы будут опубликованы, и вы также сможете ознакомиться с ними. После получения заключения действующей независимой аудиторской организации, которая входит в четверку лучших в международных рейтингах, общественность сможет увидеть все цифры в сравнительном порядке. Что касается доходов, то самым основным источником дохода метрополитена являются пассажироперевозки. Доходы от рекламы, торговых киосков, кабельного обслуживания и т. д. ничтожно малы по сравнению с пассажироперевозками", - сказал Х.Мамедов.

Х.Мамедов отметил, что Бакметрополитен уже много лет сотрудничает с российским заводом "Метровагонмаш".

"Покупкой вагонов, конечно же, работа не заканчивается, впоследствии поездам требуется ремонт, покупка запасных частей, нужно решать и другие важные вопросы. В нашем депо также проведена достаточно большая практическая работа. Для покупок, наряду с российским рынком, мы изучаем и другие рынки.

Просто невозможно сразу обновить вагонный парк метрополитена или сменить оператора. Потому что у каждого производителя своя система, свои технические характеристики. Их координация, ремонт и обслуживание также имеют специфическую материально-техническую базу, к которой должен быть готов и кадровый потенциал. Если посмотреть на перечисленное, станет ясно, что это не такая уж простая задача. Однако в следующем году мы приступим к реализации наших планов", - отметил он.

Хидаят Мамедов также коснулся вопроса относительно того, как обстоит дело со станцией "Ази Асланов", территория которой долгие годы огорожена.

"На станции "Ази Асланов" работы будут проводиться поэтапно. На первом этапе закрытие станции для пассажиров не стоит на повестке дня. Однако график движения поездов будет изменен. Между станциями "Ази Асланов"и "Ахмедлы" будет организовано такое же движение, как на участке "Джафар Джаббарлы - Хатаи". Закрытие станции намечается только во время ремонта ее уровня платформы и другой инфраструктуры", - подчеркнул он.

Говоря о работах по строительству новых станций, Х.Мамедов упомянул, что в 2023 году был завершен первый этап строительства второго депо с участием местных специалистов.

"В пользование пассажиров была сдана 27-я по счету станция метро - "Ходжасан". Мы делаем все возможное, чтобы работа не останавливалась. В данный момент ведутся работы на станции с условным названием "В-04".

Завершены работы по бурению. В 2024 году будут решены такие вопросы, как укладка облицовки, своевременная доставка технического оборудования на основе заказов и строительство инфраструктуры. К концу 2024 года основные работы будут завершены и начнутся испытательные мероприятия. В ближайшие годы в этом направлении вы увидите результаты", - отметил он.

В заключении Хидаят Мамедов добавил, что без развития метро решить транспортные проблемы для растущего Баку будет сложно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!