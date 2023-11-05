https://news.day.az/society/1612257.html Для желающих стать членами Коллегии адвокатов пройдет тестовый экзамен
Для желающих стать членами Коллегии адвокатов пройдет тестовый экзамен
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, для участия в экзамене регистрацию прошли 294 человека.
Экзамен состоит из 100 тестовых заданий по законодательству.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не отражаются на результате правильных ответов.
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