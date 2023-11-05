В Тертере 58-летний мужчина подорвался на мине

5 ноября около 12 часов в полицию поступила информация о взрыве мины в районе села Тепекенд Тертерского района, который не был разминирован.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, житель села Сейидимли Асиф Гусейнов, 1965 года рождения, в результате взрыва получил ранение в ногу. В настоящее время инцидент расследуется.

"Еще раз призываем граждан не заходить на неразминированные территории и соблюдать необходимые правила", - отметили в МВД.