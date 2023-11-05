https://news.day.az/society/1612305.html В Тертере 58-летний мужчина подорвался на мине
В Тертере 58-летний мужчина подорвался на мине
5 ноября около 12 часов в полицию поступила информация о взрыве мины в районе села Тепекенд Тертерского района, который не был разминирован.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, житель села Сейидимли Асиф Гусейнов, 1965 года рождения, в результате взрыва получил ранение в ногу. В настоящее время инцидент расследуется.
"Еще раз призываем граждан не заходить на неразминированные территории и соблюдать необходимые правила", - отметили в МВД.
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