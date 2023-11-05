Подорвавшемуся на мине в Тертере ампутировали правую ногу

Пресс-служба Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) распространила информацию в связи с разрывом мины в Тертере.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, 5 ноября в направлении села Гасангая Тертерского района произошел минный инцидент на территории, не очищенной от мин.

Отмечается, что в результате взрыва противопехотной мины пострадал житель села Сейидимли Тертерского района Асиф Гусейнов, 1960 года рождения.

Пострадавшему ампутировали правую ногу.

ANAMA еще раз призывает граждан не заходить в опасные зоны, вести себя ответственно и соблюдать необходимые правила.