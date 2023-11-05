ДТП в Зангилане

В Зангиланском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 92-м км автодороги Ахмедбейли-Агбенд.

В результате пассажир легкового автомобиля, житель Агдашского района Садиев Шамседдин Вагиф оглу (1972 г.р.) скончался на месте происшествия. Другие пассажиры - Асадов Тебриз Тамис оглу (1995 г.р.), Исмаилов Вюсал Хагани оглу (1995 г.р.) и водитель Ибрагимов Эмин Рамиз оглу (1988 г.р.) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что легковой автомобиль марки "Mitsubishi" (90-PZ-976), за рулем которого находился Ибрагимов Эмин Рамиз оглу, ехавший в направлении села Агбенд Зангиланского района, врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик марки "МАЗ". Отметим, что пострадавшими являются сотрудники одной из компаний, работающих на освобожденных от оккупации территориях.

По факту проводится расследование.