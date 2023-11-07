https://news.day.az/society/1612731.html МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни
МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни
МЧС будет работать в усиленном режиме в нерабочие дни в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве.
Так, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны поручения с целью обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.
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