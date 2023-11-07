МЧС будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

МЧС будет работать в усиленном режиме в нерабочие дни в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

Так, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства даны поручения с целью обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.