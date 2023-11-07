Подробности о состоянии раненых в результате стрельбы в Сумгайыте

Этибар Сарыев (1990 г.р.), находившийся на лечении в отделении травматологии Больницы скорой помощи Сумгайытского медицинского центра, выписан на амбулаторное лечение.

Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Сумгайытского медицинского центра.

Отмечено, что состояние Мехмана Сарыева (1958 г.р.), находящегося на лечении в хирургическом отделении, удовлетворительное, а состояние Тарлана Фараджева (1960 г.р.), находящегося на лечении в отделении травматологии, оценивается как стабильное.