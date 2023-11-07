Хорошая новость для этих работников

В Азербайджане с января по август 2023 года увеличилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в Бакинском городском статистическом управлении Государственного комитета по статистике.

Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 9,9 процента и составила 1 174,7 манатов.

"С начала отчетного периода среднемесячная номинальная заработная плата работников горнодобывающей отрасли составила 3 881,5 манатов, работников сферы информации и связи - 1 742,8 манатов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, больше всех увеличилась заработная плата работников, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности. Так, среднемесячная номинальная заработная плата работников в сфере финансовой и страховой деятельности за 8 месяцев текущего года составила 2 556,0 манатов, а за соответствующий период прошлого года - 2 268,7 манатов", - говорится в сообщении ведомства.