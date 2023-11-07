Баку готовится ко Дню Победы

Завтра в Азербайджане будет отмечаться День Победы. По случаю третьей годовщины великой Победы Азербайджанской армии, одержанной в Карабахе в ходе 44-дневной Отечественной войны, в Баку завершились последние подготовительные работы ко Дню Победы - 8 ноября.

Как сообщает во вторник Day.Az, в честь Дня Победы на главных улицах и проспектах столицы, а также на балконах зданий вывешивают флаги.

Сотрудник Trend запечатлел на фото праздничное настроение столицы.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Представляем предпраздничный Баку:

ФОТО: Заур Мустафаев