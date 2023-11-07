https://news.day.az/society/1612891.html В Агдаме обнаружена черепная кость
В Агдаме обнаружена черепная кость
В Агдаме на территории села Хыдырлы обнаружена черепная кость.
Как сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения 7 ноября при проведении инженерно-фортификационных работ на территории освобожденного от оккупации села Хыдырлы Агдамского района черепной кости, предположительно принадлежащей человеку.
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