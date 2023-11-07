В Баку изменятся маршруты некоторых автобусов

В связи с празднованием 8 ноября - Дня Победы с 09:00 до 13:00 на некоторых улицах и проспектах города Баку будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что будут изменены маршруты 40 автобусов (E2, M3, H1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 52, 53, 61, 65, 77, 79, 83, 88, 88A, 96, 125, 149, 175, 205 и 206) .